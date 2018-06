Lo que iba a ser todo un acierto acabó convirtiéndose en un error. O en un malentendido. Melania Trump ha viajado por sorpresa hasta la frontera con México para visitar un albergue de niños inmigrantes, muchos de ellos separados por la dura política migratoria implantada por el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la elección de vestuario de la Primera Dama, una gabardina verde de estilo militar con un enigmático mensaje, ha generado todo tipo de críticas y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje sobre su interés en las familias de inmigrantes.

“I really don’t care, do you?” (En realidad, a mí no me importa, ¿y a ti?). Estas son las inoportunas palabras en mayúsculas que pueden leerse en la parte trasera de la parka lucida por la esposa de Donald Trump, una prenda de entretiempo que pertenece a la temporada pasada de Zara y que estaba valorada en 39 dólares. Cuesta creer que ni ella, que se ha mostrado partidaria de la reunificación familiar, ni el equipo asesor que la rodea, se percatara de que esta prenda del gigante ‘low cost’ no era la más adecuada para lucir en una visita de semejantes características, con una crisis migratoria de fondo.

Sin embargo, parece que la Primera Dama y su equipo se percataron del problema que podía desatar una, a priori, sencilla prenda de ropa, que puede tornarse insensible en función de la situación, una vez montados en el avión. Tanto es así que, cuando desembarcó unas horas más tarde en McAllen (Texas) para visitar uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad, la exmodelo ya no lucía la polémica gabardina.

La portavoz de la Primera Dama, Stephanie Grisham, quien confirmó la autenticidad de la fotografía al ser preguntada al respecto por los periodistas, ha asegurado que no había ninguna segunda intención por parte de Melania. ”Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)”, explicó Grisham, que rememoró otro controvertido momento ‘fashion’ de Trump, quien visitó las zonas afectadas por el huracán Harvey en Houston con unos altísimos ‘stilettos’ de Manolo Blahnik.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha querido pronunciarse tras saltar la polémica. “’Realmente no me importa, ¿y a ti?’ Escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!”, ha escrito Trump en su perfil de Twitter.

Por una elección insensible o por puro despiste, Melania se ha estrenado con Zara por todo lo alto…