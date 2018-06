Los vaqueros de Bella Hadid la dejan ¡con el culo al aire!

Que Bella Hadid ocupe un titular de estilo por un look arriesgado no es algo nuevo. Ni siquiera sorprendente. La modelo es experta en enfundarse piezas imposibles y protagonizar street styles en los que se adelanta a las tendencias más extravagantes. Sin embargo, esta vez parece haberse pasado de la raya.

Si bien hace poco se quedaba con medio pecho al aire (consecuencia de una apresurada carrera) por descuido, esta vez la imagen es del todo intencionada. Para asistir a la after-party de Off White en París, la top escogía un atuendo compuesto de unos vaqueros extra ripped, cuyos girones no solo dejaban al aire las habituales rodillas sino también su trasero. Y no, no se trata de un caso de lencería vista…

Combinaba los jeans con una camiseta con detalle de cremallera al más puro estilo Tour de Francia y unas botas que nos recuerdan a las que lucían las Spice Girls. Cabello recogido de acabado messy, maquillaje natural y unos grandes aros como pendientes completaban el extraño ‘outfit’.

No es la primera vez que unos ripped nos dejan con la boca abierta. Sin ir más lejos, otra de las instamodels del momento, Kendall Jenner, sorprendía hace más de un año con el vaquero roto más extremo visto hasta el momento; una especie de short del que salían unas tiras hasta el tobillo.

El nuevo modelo lucido por Bella Hadid se une así a la gran lista de vaqueros locos con los que la moda nos está bombardeando desde hace un par de temporadas. Rodilleras de plástico, cremalleras de Vetements, vaqueros tanga… la ¿creatividad? parece no tener límites. Ni parece que vergüenza por dejar el culo al aire.