Rosalía, la ‘nueva Beyoncé’, vestirá de Palomo Spain en su gira

Rosalía Vila, conocida como Rosalía, es una de las chicas del momento. Después de revolucionar el Sònar de Barcelona y estrenar su segundo disco, titulado El mal querer, por todo lo alto, la catalana y su flamenco vestido de trap continúan alcanzando los primeros puestos de las listas de Spotify. Parece que pocos son los que se resisten al talento de la artista de Malamente, que ha llegado a ser categorizada como ‘la nueva Beyoncé’, y muchos quieren formar parte de su equipo. ¿El último? Palomo Spain, el diseñador de los ‘millennial’ será el encargado de confeccionar el vestuario de la artista. Así, en un gran momento en las carreras profesionales de ambos, la cantante y el modisto cordobés han decidido unir fuerzas para continuar sacando la cara más moderna a lo puramente tradicional y conseguir que el espectáculo sea doble.

“Rosalía y yo nos conocimos en París hace un año, hace poco protagonicé mi primera portada junto a ella y he ido a varios de sus conciertos. Su música me ayuda a crear, me inspira, valoro mucho su trabajo y por eso me ha hecho tanta ilusión crear estos looks para su nuevo proyecto”, explica Palomo Spain en un comunicado. “Mis diseños se confeccionan de forma muy tradicional, pero con una visión de futuro y contemporánea, como la propuesta de Rosalía. Esto nos conecta enormemente y quisimos trabajar juntos en este momento tan importante de nuestras carreras. Siento que seguimos caminos paralelos”, prosigue el diseñador.

Sin embargo, no será la primera vez que el que fuera jurado de Maestros de la costura, el ‘talent’ de La 1 que buscaba al mejor aprendiz de España, vista a Rosalía. Tanto es así que Palomo ya firmó las dos apuestas de vestuario con las que el pasado fin de semana la catalana deslumbró sobre el escenario del Sònar. Un modelo de tul con flecos blancos y lentejuelas plateadas donde el blanco puro toma el protagonismo, “inspirado por la juventud, inocencia y fuerza que desprende la cantante cuando canta”, según explicó el modisto, y un dos piezas con short en color rojo confeccionado en organza de seda abullonado y con volantes.

Esta noticia, que ha causado sensación entre los seguidores de ambas estrellas, se produce después de que saliera a la luz que Rosalía ha sido la elegida para poner voz a la introducción de la segunda temporada de Paquita Salas, la nueva y esperadísima entrega de Los Javis que se podrá ver a partir del próximo 29 de junio en Netflix.