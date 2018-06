Puede que no tenga el nivel mediático de Meghan Markle, sin embargo, la reciente incorporación de Alessandra de Osma a la Familia Real de Hannover, también ha supuesto un importante giro en el panorama royal. Y es que, la esposa del príncipe Christian tiene un exquisito gusto a la hora de vestir, como así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Un estilo único, ultrafemenino y romántico del que ha vuelto a hacer gala en Madrid, mientras acudía a un evento de Bollinger como embajadora.

Porque aunque se licenciase en Derecho, la verdadera pasión de Alessandra siempre se ha encontrado en el mundo de la moda. Con tan solo 16 años, la peruana fichó por una prestigiosa agencia de modelos, gracias a la cual consiguió convertirse en una verdadera it-girl y desfilar sobre algunas de las pasarelas internacionales más importantes. No obstante, fuera de ellas, la elegancia de la Princesa de Hannover consigue llamar todavía más la atención.

Durante la fiesta celebrada en la capital, con la que el reconocido champagne ha querido dar la bienvenida al verano, Sassa de Osma no solo volvió a demostrar que siente una especial predilección hacia las firmas españolas (no podemos olvidar que su traje de novia fue diseñado en el atelier de Jorge Vázquez, ni su reciente fichaje como imagen de la firma Pretty Ballerinas, donde pronto recogerá el testigo de la it por excelencia, Olivia Palermo). La nuera del príncipe Ernesto también reafirmó que es capaz de crear un look perfecto sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de accesorio o complemento.

La naturalidad es su mejor baza. Por eso, con un simple recogido bajo con raya en medio, un maquillaje prácticamente imperceptible y un espectacular vestido blanco con estampado geométrico de panal en color menta, Alessandra de Osma se convirtió una vez más en la invitada perfecta. La pieza pertenece a la colección de primavera-verano 2018 que Josep Font ha creado para DelPozo, y la verdad, no nos puede gustar más. Un look de 10, que de Osma consiguió rematar apostando por unos stilettos metalizados de tacón ancho.

De verdad, ¿aún no se ha convertido en tu nuevo referente de estilo?