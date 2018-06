El último guiño de Beyoncé a la moda española está escondido en su video más polémico

Visto el último videoclip de la pareja formada por Beyoncé y Jay-Z, pensar en algo que el matrimonio no pueda conseguir se antoja imposible. No ha sido el hecho de que no necesiten promoción alguna para conseguir arrasar con un lanzamiento sorpresa, ni la confirmación de que cada una de sus puestas en escena -juntos o por separado- supere la anterior, no. Lo que los músicos han conseguido esta vez ha sido grabar en el museo del Louvre, que fue cerrado exclusivamente para ellos y su equipo en la noche del 31 de mayo.

Más allá del marco incomparable y de la polémica que ha levantado que se haya rodado en salas con obras de valor artístico incalculable, el ‘desfile de moda’ que protagoniza la cantante a lo largo de las escenas es otro de los puntos más destacados de lo que ya se califica como uno de los vídeos más importantes de la carrera de la de Houston.

Con estilismos de todo tipo, los bailes de la de Single Ladies van acompañados de un vestuario digno de la diva que es, alternando desde un dos piezas deportivo de Burberry hasta un conjunto de aires egipcios firmado por Versace, pasando por un abrigo de María Escoté. Sí, has leído bien, María Escoté. La prenda elegida por la americana es un chaquetón brillante de la colección otoño invierno 2018/19 que, en un tejido negro brillante que recuerda al charol tiene en los apliques de plumas del mismo tono, que se reparten por todo el tejido, su toque más original.

Esta no es la primera vez que la que fuera la cara más conocida de las Destiny’s Child apuesta por la moda española. Hace algo menos de un año, en julio de 2017, Beyoncé presentó a sus mellizos con una fotografía en la que aparecía ataviada con una túnica firmada por el diseñador Palomo Spain.