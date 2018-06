Cada vez que habla sube el pan. En la redacción ya nos lo tomamos a broma, aunque quizás vaya siendo hora de que Stefano Gabbana comience a medir un poquito más sus palabras. Es la mitad de una de las firmas de lujo más prestigiosas y mejor valoradas de la industria de la moda, sin embargo, el diseñador parece no tener ningún tipo de problema a la hora de decir lo primero que se le pasa por la cabeza, sin pensar en las repercusiones que eso podría conllevar a su marca.

Gabbana no tiene ningún reparo en meterse en temas pantanosos entre los que se encuentran grandes polémicas que afectan al colectivo LGTBI (a pesar de su homosexualidad declarada) o declaraciones con cierto tono racista, como esa que hizo asegurando que cuando Domenico Dolce o él mueran, D&G lo hará con ellos, ya que no quiere que ningún “diseñador japonés comience a diseñar para Dolce & Gabbana”.

Pero entre sus especialidades también se encuentra meterse con diversos personajes del ‘Star system’. Miley Cyrus, Lady Gaga, Victoria Beckham, han sufrido en alguna que otra ocasión los mordaces ataques de su lengua viperina. Esta semana, Gabbana ataca de nuevo y no conforme con dilapidar la imagen de una ‘celeb’ lo ha hecho con dos.

Kate Moss y Selena Gomez han tenido que soportar el juicio de valor del diseñador italiano en las redes sociales, donde Stefano Gabbana parece pasárselo en grande.



Todo comenzó en la cuenta de @thecatwalkitalia, un perfil de Instagram italiano especializado en moda, que destaca looks de numerosas celebs. Hace unos días, publicaron una fotografía de Moss, que no solo fue una de las supermodelos más importantes de los 90, sino también todo un referente de estilo para millones de personas. En la imagen, la modelo aparece con un mini vestido de color azul oscuro, con escote pronunciado en forma de V que ajustó con un cinturón dorado. @Thecatwalkitalia preguntó a sus seguidores si les gustaba o no el look de Kate Moss, firmado por Saint Laurent, a lo que, ni corto ni perezoso, Stefano Gabbana contestó con un rotundo NO.

Pero se ve que el modisto no tenía suficiente con la polémica generada tras criticar las creaciones de otro compañero de profesión y lo mal, que a su parecer, sentaba a la modelo. Porque solo unos días después, Stefano Gabbana ha arremetido en el mismo perfil contra Selena Gomez.



El color rojo es uno de los favoritos de la cantante, por eso, no duda en lucirlo siempre que puede. Haciendo una recopilación de sus mejores ‘outfits’ en rojo, @Thecatwalkitalia pregunta a sus más de 1,4 millones de seguidores (que por cierto, tiene más que el propio Stefano) con cuál de todos se quedan. Pero el diseñador, en su línea, en vez de elegir prefiere meterse con el físico de la exchica Disney, a la que ha llamado “fea” sin ningún tipo de pudor.

“Es muy fea” comentaba el diseñador en Instagram. Como era de esperar, el ejército de followers de Selena Gomez, se ha lanzado a defender a su ídolo, sin embargo, Gabbana no parece arrepentirse de sus palabras pues, tres días después del ataque, sigue burlándose de ella y de la polémica generada en las historias de su perfil.