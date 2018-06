Letizia sorprende en Texas y estrena vestido lady muy veraniego

Una vez más su periplo por Estados Unidos ha centrado las miradas en el look de Doña Letizia. Ha sido este domingo cuando los Reyes han aterrizado en la ciudad texana de San Antonio, donde han sido recibidos por el alcalde, Ron Nirenberg. Allí tenían dos objetivos: recibir la llave de las Misiones de San Antonio y descubrir una placa conmemorativa con motivo de su visita. Para la ocasión, la reina Letizia ha estrenado un vestido de cóctel de corte lady y de tejido de evasé en blanco y granate que ha combinado con unos zapatos de terciopelo de la línea de Lodi.

[Letizia confía una vez más en Varela y recicla outfit en Nueva Orleans]

Aunque no será el único acto del día fijado en su agenda oficial. A las 12 de la mañana tenían previsto la exposición ‘Designing América: Spains’s imprint in the US’ y a las seis de la tarde, un encuentro con el Gobernador de Texas, Greg Abbott. Además lo completarán con una cena oficial en la Ciudad de San Antonio en la que Felipe VI pronunciará un discurso.

Para el lunes está previsto que los Reyes se reúnan a primera hora de la mañana con empresas españolas establecidas en Texas.