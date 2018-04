Patricia Conde VS Edurne ¿Quién lo lleva mejor?

Con la temporada de bodas, bautizos y comuniones arrancada, las celebrities tienen que añadir además los photocalls, las alfombras rojas y los programas a su lista de eventos por lo que no coincidir se convierte en una misión casi imposible. Y si no, que se lo digan a Edurne y Patricia Conde.

A mediados de marzo Edurne deslumbró en la final de Got Talent con un vestido de la última colección de Elisabetta Franchi, que le sentaba como un guante. En rosa empolvado con destellos, escote de pico, manga larga y dos amplias aperturas en la falda, la prenda fue uno de los looks con los que la cantante más llamó la atención durante la última temporada del programa.

Si Patricia Conde se enamoró de la prenda al verla con Edurne como maniquí o el flechazo estilístico fue posterior es algo que no se sabe, pero la presentadora no dudó en elegir el mismo look que su televisiva colega para acudir a uno de los últimos eventos de su agenda.

Dos rubias con cuerpos de infarto luciendo un vestidazo dan poco lugar a enfrentamiento pero, puestos a elegir y dado que el estilismo fue completado por ambas con un cinturón, desde la redacción de Look consideramos ganadora la apuesta de la novia de De Gea que, con la cintura metálica eleva la pieza firmada por la diseñadora italiana. La elección de la humorista no fue desacertada pero lo cierto es que el cordón que ató a su cintura no terminaba de empastar con el vestido.