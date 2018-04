Letizia sorprende: se baja de los tacones y repite modelito

Si en los últimos días habíamos visto la versión más clásica de la Reina de España, hoy la Monarca ha dado un giro radical al curso de sus looks semanales y ha recuperado uno de los estilismos más modernos que lució hace un año.

Doña Letizia ha vuelto a ponerse el chaleco blanco abotonado de Massimo Dutti conjuntado con un legging de cuero negro de Uterqüe, un look con el que en el pasado cautivó a todos al ir conjuntado con unos ‘stiletto’ negros que equilibraban la longitud de la prenda con la altura de la Reina.

Acostumbrados a ver a la que fuera periodista calzada con altísimos tacones, lo que más ha destacado de su elección de hoy han sido los mules planos con los que ha llegado a Badajoz, ciudad en la que presidía la quinta edición del Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras. En cuero negro y destalonados, los zapatos eran la gran diferencia entre el look de esta jornada y el que lució hace once meses. Apostando por un estilismo tan ‘low cost’ como ‘made in spain’, las prendas superiores eran ambas firmadas por Inditex y los zapatos pertenecen a la última colección de Adolfo Domínguez.

Siempre pendiente de las tendencias, la mujer de Felipe VI ya dejó claro hace unos días que iba a seguir la corriente de este tipo de calzado (que ya empezó a sonar la pasada temporada). Estrenaba recientemente, durante la entrega de Premios ‘Barco de Vapor’, un modelo de tacón de la firma Magrit y ahora rebaja altura a que, a buen seguro, será uno de los ‘hits’ de verano.