Amaia Salamanca y la firma de invitada que no debes perder de vista

Amaia Salamanca ha pasado por el Festival de Cine de Málaga, celebrado de 13 al 22 de abril, para presentar Qué te juegas, comedia española dirigida por Inés de León y que próximamente llegará a la gran pantalla.

Lamentablemente no fue posible disfrutar de uno de esos impresionantes looks de noche que suele defender la madrileña sobre la alfombra roja, pues no se quedó para la cita de gala. Sin embargo, no hizo ninguna falta, pues el estilismo escogido para la presentación matinal de la cinta bastó para dejar la boca abierta.

La que fuera protagonista de Sin tetas no hay paraíso, lució un dos piezas compuesto de un cuerpo de manga corta, escote cruzado y bajo anudado, a juego con falda midi de silueta lápiz. Con un original estampado de lunares blancos sobre fondo azul, Amaia ponía su estilo propio al que es ya el estampado de la temporada.

¿Quién está detrás del bonito conjunto? Barey Collection, una firma ‘made in Spain’ de reciente creación con bonitas propuestas especialmente pensadas para BBC. Andaluza y gallega, Lucía Bárcena Gómez y Mar Reyes Rodríguez, son artífices de una colección donde los lunares son absolutos protagonistas. Diseños pensados para madres e hijas, sin barreras de edad, estilo ni momento. Perfectos como look de invitadas, son también adaptables al día a día, combinando sus prendas con otras más informales y urbanas.

Femenina y atemporal, Barey Collection se fragua en las redes gracias a un vestido diseñado por Mar en mayo de 2017. Lucía lo vio, le ofreció emprender un proyecto y la marca arrancaba apenas cinco meses después.

El dos piezas de Amaia cuesta 195 euros y, como era de esperar, está agotado, al igual que otras muchas de las piezas de Barey, que no solo arrasan frente a los flashes sino también en las redes. Su falda Paola, por ejemplo, ha sido lucida por más de una ‘influencer’. Para seguir la pista.