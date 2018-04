Hace ya años que Blanca Suárez se desmarcó de los looks clásicos por los que muchas de sus compañeras apuestan para cualquier evento al que acuden, convirtiéndose en una de las españolas que más arriesga cada vez qué aparece en público.

Pendiente de la moda y adaptando las tendencias que más le gustan a lo que le pide el cuerpo en cada momento, Blanca ha mezclado, durante la presentación del ‘fashion film’ que acaba de lanzar para Guerlain, dos de los estilismos de Kim Kardashian que más titulares provocaron en su momento. Ha elegido un modelito compuesto por un vestido/blazer negro y unas botas de PVC grises de lo más galácticas. La prenda es de la firma Bleïs Madrid y tiene un precio de 399€ y el calzado pertenece a la colección cápsula de OFF-WHITE para Jimmy Choo.

Si la pionera en calzarse zapatos de plástico fue Kim Kardashian en el otoño de 2016, la tendencia no ha llegado a las calles hasta hace poco, no sin la ayuda de una de las últimas pasarelas de Chanel en las que Karl Lagerdfeld enfundó a sus modelos en PVC. Con estas referencias, hace apenas unos días que Mónica Cruz presentaba esta nueva corriente en su sección del Hormiguero, luciendo un look con acabados plásticos que, en este caso, había conseguido en los escaparates de tiendas ‘low cost’ como Zara o Eastpack.

También en la moda de lucir un blazer sin nada debajo creó tendencia la mujer de Kayne West. La socialité sorprendió el pasado mes de noviembre cuando acudió a la gala LACMA con un esmoquin negro sin camisa ni sujetador que dejó a todo el mundo boquiabierto y que, sorprendentemente, se convirtió en un tipo de escote que no ha dejado de verse desde entonces.

Con un look beauty en el que los labios rojos han tenido total protagonismo, el gusto de la ex de Joel Bosqued por las pestañas postizas hace que su mirada tenga mucha profundidad sin necesidad de cargar sus ojos de maquillaje. Apasionada de las manicuras fantasía, esta vez Blanca ha apostado por un esmaltado de lo más clásico en un tono a juego con sus labios en lo que lo único que destacaba era la forma casi en pico de sus uñas. Con varios anillos y un par de pendientes como únicos complementos, la actriz ha recogido su cabello en un una coleta baja con raya en medio.