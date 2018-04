Beyoncé ha vuelto a encumbrarse como la reina absoluta de la industria del espectáculo. Lo ha hecho en Coachella, el festival más mediático del momento, con dos actuaciones prácticamente insuperables, que contaron con la participación de su marido, el rapero Jay Z, de su hermana Solange Knowles y hasta de las integrantes de su antiguo grupo, Destiny’s Child, quienes entonaron juntas Say my name (y desataron la histeria). No obstante, además del show musical ofrecido por la diva del pop y del R&B, no faltó el pertinente despliegue de vestuario al más puro estilo Queen B, que volvió a convertir el escenario en una auténtica pasarela firmada por Olivier Rousteing.

Todo este protagonismo acaparado ha propiciado que esta edición de Coachella haya sido rebautizada como #Beychella y que, por supuesto, la estrella no haya dudado en sacar tajada de su éxito aplastante. Lo ha hecho con el lanzamiento de una ‘pop up’ temporal, donde los fans de la de Houston pueden comprar prendas y accesorios inspirados en el espectáculo de la diva.

Desde sudaderas, pantalones y camisetas, hasta bandanas y ‘crop tops’, que pueden adquirirse en el ‘site’ de Beyoncé a partir de 32 euros. Además, la propia página web de la ‘pop up’ incluye un indicador con el tiempo que estarán los productos disponibles para poner en jaque (aún más) la paciencia de los consumidores.

¿A qué esperas para tener un trocito del #Beychella en tu armario? 5, 4, 3, 2, 1…