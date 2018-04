Hazte con los looks de Paula Echevarría a precios de risa

Esta semana María Lapiedra ha acaparado titulares y no precisamente por su breve aventura en el programa Supervivientes. La colaboradora de Cazamariposas ha sorprendido a todos los amantes de la moda con una de las últimas adquisiciones ‘fashion’, un vestido con estampado floral que, a priori, guardaba un enorme parecido con uno de los modelos más deseados del ropero de la mismísima Paula Echevarría. No obstante, lejos de optar por el espectacular diseño de Andrew GN lucido por la actriz de Velvet, que rondaba los 3.200 euros de precio, la ex de Joan Laporta se hizo con una versión ‘low cost’ de la marca M&C valorada en tan solo 21,95 euros.

M&C no es la única firma que ha encontrado en los looks de Echevarría, uno de los grandes iconos de estilo de nuestro país, su gran fuente de inspiración. Una de ellas es Q-M-Pongo Q-M-Calzo, una pequeña tienda situada en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) que tiene clones de algunas de las prendas más emblemáticas de Paula, con el objetivo de que todas sus clientas puedan convertirse en auténticas ‘it girls’ sin dejarse el sueldo en el intento.

Uno de los vestidos más recordados por la intérprete fue el escogido para la comunión de su hija Daniella. Un diseño asimétrico de color rosa con estampado floral en tonos azules y verdes, perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2017 de Dolores Promesas Heaven, que la tienda madrileña no ha dudado en ‘calcar’ y poner a la venta, bajo el nombre ‘Vestido Vegas’ por 27 euros.

Los precios de risa continúan y otro de los modelos más recordados de la actriz de Velvet, el vestido largo con cuerpo ceñido, fondo blanco y hojas verdes de Guts and Love (304 euros), perfecto para invitada de boda en primavera, también ha sido ‘copiado’ por Q-M-Pongo Q-M-Calzo. ¿El precio de la imitación? ¡32 euros!

Sin embargo, y como un ropero no sobrevive solo a base de vestidos, la tienda de Rivas también ha echado rienda suelta a la imaginación para crear otras prendas al más puro estilo Paula Echevarría. El bañador se ha convertido en una de los ‘hits’ estrella para deslumbrar a primera línea de playa, pero también para protagonizar cualquier estilismo a modo de ‘body’. Una tendencia que conocen muy bien algunas ‘celebs’ como Sara Carbonero, Amaia Salamanca y, por supuesto, la asturiana, quien se decantó por modelo tropical de la firma Etam, con escote ‘halter’ y cordones cruzados. Y sí, Q-M-Pongo Q-M-Calzo tiene su versión a tan solo 14 euros.

La marca no solo se centra en los diseños de etiqueta de la actriz y también reproduce los looks más cómodos, versátiles y funcionales para el día a día, como minivestidos lisos y estampados, monos cómodos y camisetas, que tienen el inconfundible sello de la ‘it girl’.