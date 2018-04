La Feria de Abril ha llegado a su fin. Durante más de una semana, las calles del recinto ferial se han llenado de volantes, lunares, flores y rostros conocidos que no han querido faltar a su cita anual dejándonos inolvidables looks (tanto para bien como para mal), que demuestran que no solo de trajes de flamenca vive Sevilla.

Si bien hace días anunciábamos que los lunares se convertirían en el estampado estrella para triunfar sin necesidad de enfundarse el tradicional y carísimo vestido de faralaes, Laura Sánchez nos demostró que ni siquiera este ‘print’ es imprescindible para convertirse en una de las mejor vestidas con su minimalista y original atuendo a rayas firmado por el gaditano José Luis Zambonino.

Quien sí se decantó acertadamente por los lunares fue la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que pareció rejuvenecer varios años con respecto a otras ediciones gracias a su favorecedor vestido en blanco y negro con el que, incluso, lucía más estilizada.

Por su parte, las flores fueron otras de las grandes protagonistas de la cita con estilismos tan inspiradores como el lucido por Sofía Palazuelo, futura Duquesa de Alba. La joven hizo gala de su habitual elegancia con un alegre diseño multicolor y micro volantes en el bajo y las mangas creado por la diseñadora sevillana Rocío Peralta. Una tendencia muy fresca y juvenil que Gloria Camila no supo aplicarse con su estridente y psicodélico vestido.

Anabel Pantoja y sus escotes imposibles, Raquel Revuelta con su ‘mix & match’ mal entendido y la llamativa sombra de ojos ‘azul pitufo’ de Antonia Dell’Atte fueron algunos de los patinazos de estilo más sonados.

No te pierdas nuestro particular repaso de la edición 2018 de la Feria de Abril haciendo clic en nuestra galería.