El Festival de Málaga ha llegado a su fin. El certamen cinematográfico ha cerrado las puertas de su XXI edición con una gala de clausura repleta de estrellas, que han desplegado sus mejores armas de estilo sobre la alfombra roja de la ciudad andaluza. Pese a que Paula Echevarría se convirtió en una de las grandes ‘favoritas’ de la velada, con un espectacular vestido de princesa con falda de tul firmado por Temperley London, otras actrices no pasaron desapercibidas por la acertada elección de sus estilismos. Una de ellas fue Ana Fernández, quien se convirtió en la novia ‘millennial’ más cañera de la noche.

La actriz de Las chicas del cable, que irrumpió en el ‘photocall’ acompañada por su pareja, el cantante Adrián Roma, fue una de las más originales y destacadas de la ceremonia de la clausura del festival (y no solo por la elección de su conjunto). La ‘celeb’ sorprendió con un romántico dos piezas blanco de guipur formado por un crop top con abertura en la espalda y falda vaporosa de Ze García, uno de los diseñadores favoritos de ‘influencers’ y ‘youtubers’, que acompañó con un ‘clutch’ negro con detalles ‘minimal’.

La madrileña supo sacar el máximo partido al diseño y desmarcarse de entre el resto de invitadas con un look ‘beauty’ tan arriesgado como rompedor. Así, Ana se decantó por unos labios ‘vamp’ y una melena ‘midi’ con volumen con raya lateral, que aportaron el toque sexy y glamuroso al resultado final del estilismo. Un maquillaje firmado por el estilista Iván Gómez, profesional de Chanel y uno de los más solicitados para la puesta a punto de las ‘celebs’.

No obstante, esta no es la primera vez que vemos a la actriz de Los protegidos presumiendo de estilo nupcial. La madrileña ya deslumbró en 2016, durante la celebración de los premios de la revista Elle, con un vestido blanco de manga larga ceñido con cuello redondo y aplicaciones. En concreto, se trataba del modelo Bienal de la colección de novia de Victoria, la firma creada por la andaluza Vicky Martín Berrocal, con el que Fernández deslumbró y se convirtió (¿cómo no?) en una de las mejor vestidas y elegantes de la velada.