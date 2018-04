La Feria de Abril no solo se vive en Sevilla. Fuera de la capital andaluza también son muchas las ‘celebs’ que se han querido unir a la fiesta sin necesidad de poner un pie en el Ferial. Es el caso de Cristina Pedroche a quien no se le escapa ninguna cita, aunque sea a distancia. Así, la colaboradora de Zapeando quiso hacer su propia celebración en pleno plató con un look al más puro estilo ‘flamenca del Whatsapp’.

La de Vallecas deleitó a sus casi dos millones de seguidores a través de sus Stories de Instagram en un amago de bailar sevillanas con un look que nada tenía que envidiar a los más tradicionales vestidos de faralaes. Mini, con una abultada falda de volantes, en un intenso rojo y manga francesa, es una creación de la diseñadora gaditana Margarita Muñoz Merino especializada en diseños exclusivos de “estilo minimalista con un toque que evoca al sur”, como ella misma indica desde su página web. Con un precio de 126 euros, se trata de un precioso modelo con el que asistir sin desentonar a la Feria o triunfar en cualquier evento con un perfecto look de invitada.

Pero no se trata del único guiño flamenco que caracterizó el estilismo de Cristina Pedroche. Completó su ‘outfit’ con unos pendientes que, como ya avanzamos hace unos días, iban camino de convertirse en el nuevo ‘must’ de las estrellas del panorama nacional. Y es que con esta elección parece confirmarse que Marisa Jara, es la diseñadora del momento gracias a su firma de bisutería Jadejara. Pero las suyas no son unas piezas normales. La presentadora cuenta su propio modelo personalizado, puesto que sus grandes cruces doradas decoradas con flores de resina y porcelana en blanco y rojo reciben el nombre de Cruz Pedroche.

Ella misma estaba encantada con el detalles y se hacía eco de su nueva adquisición a través de la mencionada red social etiquetando a la modelo andaluza. “Hoy homenaje a la Feria de Abril con estos súper pendientes de @marisajarab. Ojalá pudiera ir algún día a que alguien me enseñara a bailar bien unas sevillanas”, escribía haciendo una auténtica declaración de intenciones.