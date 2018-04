Está claro que las camisetas son las nuevas prendas estrellas para Victoria Beckham. Después de triunfar con sus piezas con mensaje -sus ya famosas frases “La moda me robó la sonrisa” o “Es un lugar oscuro pero feliz”– ahora la diseñadora británica vuelve a desmarcarse con un diseño 100% solidario. Según ha anunciado recientemente a través de su perfil de Instagram, acaba de lanzar al mercado un modelo realizado en colaboración con la fundación benéfica Red Nose Day. Tal y como ella misma explica, la idea surgió a través de un viaje realizado a Kenia. Quedó tan impactada por lo que vio allí que no dudó en aportar su granito de arena a la causa.

“Viajé a Kenia y vi programas increíbles con el apoyo de Red Nose Day USA. Las chicas utilizaban sus clases de boxeo no solo para aprender defensa personal, sino también para tomar el liderazgo aprovechando su poder. Las jóvenes que conocí allí me inspiraron. Y no se trata solo de ser fuerte en el ring; estas chicas son futuras doctoras, abogadas y promotoras del cambio que escriben su propia historias y darán forma al futuro de sus comunidades. Ese es el poder de las chicas”, escribía la excantante junto a una bonita fotografía en la que posa junto a una niña con nariz de payaso.

Se trata de una camiseta muy especial por un doble motivo. Por una parte, ayudar a promover iniciativas a favor de las mujeres y los niños en Kenia; y por otra, qué mejor forma de hacerlo que rememorando el movimiento ‘girl power’ que en su día lideraron las Spice Girls. Así, la prenda de estilo ‘oversize’, está confeccionada en algodón blanco y lleva impresa una mítica imagen de las ‘chicas picantes’ en blanco y negro con una nariz roja. El reverso guarda otra sorpresa: los apodos de cada una de las componentes de la banda.

Disponible vía online a un precio de tan solo 35 dólares (menos de 20 euros) a través del enlace que proporciona la propia diseñadora, se trata de una ocasión única de vestir a la moda por un buen motivo, pues según la propia Victoria Beckham, “cada camiseta vendida ayuda a esta causa increíble y a garantizar que todos los niños reciban el amor, la atención y el apoyo que necesitan”.