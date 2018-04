Eva Longoria se encuentra en la recta final de su primer embarazo. Un periodo que ha estado lleno de cambios y novedades para la actriz de 42 años, pero en el que ha permanecido fiel a su estilo. Considerada como una de las mujeres más elegantes del panorama internacional, su nueva silueta premamá no le ha impedido vestir a la última y de plena actualidad con todo tipo de ceñidísimas prendas, una tendencia en la que parece haber tomado a Pilar Rubio como una auténtica referencia.

Si bien la presentadora nos deleitó a lo largo de los nueve meses de gestación de su tercer hijo, Alejandro, con todo un desfile de transgresores y sorprendentes looks -en los que no faltaron los colores flúor, la aberturas laterales o los lunares-, la protagonista de Mujeres Desesperadas hace lo propio desde el otro lado del charco. La última ocasión tuvo lugar hace muy pocos días, cuando salió a celebrar el 50 cumpleaños de su marido, el empresario de origen mexicano, José Bastón, con un impactante estilismo.

Muy orgullosa de su cuerpo, Eva presumió de sus nuevas curvas enfundada en un ajustado vestido negro de silueta lápiz y estilo ‘cut out’, con mangas semitransparentes y un pronunciado y estratégico escote. A sus pies altísimas sandalias negras de tiras. Sin duda, un estilismo muy distinto al que suelen acostumbrar otras mujeres en su mismo estado.

Pero no se trata de la primera vez que la actriz impacta gracias a sus atrevidos looks premamá. Días atrás hizo lo propio con un vestido blanco que acentuaba todavía más su pronunciada barriguita, mientras se dirigía al programa de Jimmy Kimmel en Los Ángeles.

Lo cierto es que a sus siete meses de gestación Eva Longoria luce fantástica y sin ningún tipo de complejos. Una embarazada con estilo propio que no renuncia a lucir sexy y atrevida durante la espera. No te pierdas sus looks ‘slim’ más sorprendentes haciendo clic en nuestra galería.