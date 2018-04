Rara es la ocasión en la que Rihanna pasa desapercibida. Un año más, la estrella de Barbados se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del Festival de Coachella, que dio el pistoletazo de salida este fin de semana, y no precisamente por su música. Fiel a su estilo extravagante, excéntrico y singular, la cantante de Diamonds ha acudido al evento musical celebrado en la ciudad de Indio (California) con un estilismo que se aleja del ‘hippie chic’ que suele marcar el ’dress code’ de la cita más ‘trendy’ del momento.

Ni vestido ‘boho’ ni botas ‘cowboy’. Después de sorprender el año pasado con un ‘total look’ de Alessandro Michele para Gucci, formado por leggings y parte superior ajustados en ’glitter’, debajo de unos shorts rotos y una de las camisetas ‘pintarrajeadas’ de la firma, la diva del pop ha vuelto a las andadas con un ‘outfit’ festivalero protagonizado por unas botas ‘over the knee’ de color camel en su versión más ‘oversize’. El ‘feísmo’ está más de moda que nunca y la de Barbados no ha dudado en enfundarse el transgresor calzado que Y/Project presentó en la última Semana de la Moda de París en colaboración con UGG.

No obstante, las botas no han sido el único elemento llamativo del look ideado por Rihanna para Coachella. La ‘celeb’ ha acompañado las ‘over the knee’ con un vestido de tul anudado con transparencias también de la marca francesa, que podría ser perfectamente catalogado como pareo, y ha puesto el toque glamuroso al conjunto con unas llamativas joyas. Sin duda, un ‘outfit’ que solo Rihanna podría defender.

Orgullosa de su nueva hazaña estilística, la diva ha compartido en su perfil de Instagram numerosas instantáneas de un atrevido estilismo que, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente en la red.