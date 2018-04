Las andaluzas, entre todas las españolas, viven la Feria de Abril con especial emoción. Una oportunidad en la que lucir más flamencas que nunca y ponerse aquellos vestidos que no se pueden llevar en el día a día y, de paso, presumir de otros tantos looks que dejan con la boca abierta. Coincidir en el outfit es difícil, pero no imposible, como nos ha quedado claro tras ver a Lourdes Montes y Jessica Bueno enfundadas en el mismo diseño.

Primer plan de feria gracias @panambistyle #vestidosunicos Una publicación compartida de lourdes montes (@lmontesoficial) el 13 Abr, 2018 a las 6:17 PDT

En los últimos días, tanto la diseñadora de ‘Miabril’ como la modelo han presumido en las redes sociales de lo bien que lo han pasado en la ciudad del Nervión y también de un vestido de la firma Panambi que las ha enamorado a las dos. Se trata de una pieza en negro, confeccionada en crepe, con escote asimétrico de manga larga y una gran lazada de color blanco en el hombro izquierdo que les queda como un guante a ambas.

Disponible por 225 euros, es complicado decidir a cuál de las excuñadas le queda mejor. La mujer de Francisco Rivera lo combinó con stilettos negros, pulsera maxi en color dorado y el cabello recogido, la ex de Kiko Rivera optó por soltarse el cabello y prescindir de cualquier complemento a excepción de unos pendientes tipo lágrima.

En cuanto al maquillaje, las andaluzas llegaron a la misma conclusión, lo mejor era la sencillez para darle visibilidad a la pieza y llevaron estilos similares, con los ojos delineados en negro y los labios en un tono rojizo.