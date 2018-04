El Festival de Coachella 2018 ha dado su pistoletazo de salida. Indio, al sur de California, ha vuelto a convertirse en el punto de encuentro de las ‘celebs’ más buscadas del planeta con la celebración del primer fin de semana del evento musical, que ha tenido una clara protagonista: Beyoncé. Un año después de dar a luz a sus gemelos, la diva del pop y del R&B lideró el cartel de la segunda jornada y regresó al escenario para ofrecer un espectáculo de dos horas. Un concierto inolvidable que contó con la participación de las integrantes de su antiguo grupo, Destiny’s Child, para cantar juntas Say my name, y desató la histeria entre sus seguidores.

Rodeada por una centena de bailarines, la cantante de Lemonade comenzó su show en Coachella ataviada con body plateado y capa, como una auténtica diosa egipcia de Olivier Rousteing, director creativo de Balmain. No obstante, el vestuario es poder, tal y como ha demostrado la artista a lo largo de su carrera, y este no es el único estilismo con el que Beyoncé deslumbró sobre el escenario del #Beychella.

Sudadera crop, shorts y calentadores, al más puro estilo ‘cheerleader’, camiseta personalizada con brocados, body estampado con lentejuelas y botas ‘over the knee’ o un vestido en tonos tierra han sido algunas de las apuestas de estilo en su más que esperado regreso.