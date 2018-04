Una de las grandes citas con el cine y el estilo español ya ha dado comienzo. El Festival de Cine de Málaga acaba de arrancar su edición número 21 con un gran despliegue de glamour y elegancia por parte de las estrellas del panorama nacional. No obstante, por causa de la lluvia, en esta ocasión la ya tradicional alfombra roja exterior malagueña fue sustituida por un discreto photocall en el interior del Teatro Cervantes de la ciudad andaluza. A pesar de ello, el mal tiempo no consiguió eclipsar el arranque del certamen que, al igual que en años anteriores, estuvo marcado por los looks más impactantes.

Sin duda, la sofisticación fue la nota dominante de la tarde. Como ya sucediera en otras ocasiones, la actriz de origen colombiano Juana Acosta se alzó como una de las invitadas mejor vestidas gracias a su precioso vestido verde con sutiles estampados florales, largo midi y silueta ‘new look’. Lo combinó con accesorios en color plata dando lugar a un perfecto estilismo ‘lady’.

Rivalizó con ella Anna Castillo. La protagonista de La llamada lució radiante e impecable con un sencillo, pero favorecedor, vestido blanco con escote asimétrico y corte recto. Un estilo por el que también optaron otras de las protagonistas de la cita como Ana Rujas -con un original diseño de piel negra-, Andrea Duro -de negro con detalles en rojo y blanco- y la siempre elegante Eugenia Silva, muy llamativa de naranja.

También optaron por el color Verónica Sánchez con un espectacular modelo rojo e Irene Escolar con un ‘jumpsuit verde’. Por el contrario, Hiba Abouk (una de las primeras invitadas en llegar a Málaga), Natalia Verbeke se decantaron por el infalible negro.

Sin embargo, no todo fueron luces en Málaga. Una indescriptible Úrsula Cordero, de Nina Ricci o Berta Vázquez, ambas con sendos vestidos cortos no consiguieron convencer en absoluto. Junto a ellas, Nuria Fergó, Ruth Gabriel o Nerea Camacho también patinaron en estilo.

