Pese a que nos encontramos inmersos en plena primavera, el tiempo no da tregua. El frío y las lluvias son los protagonistas del mapa metereológico de nuestro país y los estilismos propios de la estación tendrán que esperar a ser sacados del armario. No obstante, pese a que escoger la ropa del vestidor con este panorama de fondo se convierte en un auténtico quebradero de cabeza, las ‘celebs’ nos brindan ideas ‘fashion’ para poner al mal tiempo buena cara. Es el caso de Cristina Pedroche, quien ha regresado a su perfil de Instagram para mostrar el ‘outfit’ perfecto para enfrentarse a la lluvia y, por supuesto, pisar charcos.

El mal tiempo no es un impedimento para derrochar estilo y la ‘celeb’ lo demuestra con su último look publicado en la plataforma social. La esposa del chef David Muñoz ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un conjunto protagonizado por uno de los clásicos del entretiempo, las botas impermeables Hunter. No obstante, alejada de toda discreción, Pedroche se ha decantado por el modelo más llamativo de la marca: en amarillo, con suela de goma y caña alta.

La colaboradora de Zapeando ha acompañado las botas, que están disponibles por 125 euros, con unos ‘ripped jeans’ ajustados y un jersey de punto azul con escote en pico y detalles en blanco. “Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan… Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón…” ha sido el divertido y entrañable mensaje elegido por la presentadora para acompañar la imagen. Está claro que a Cristina Pedroche la lluvia no le quita la sonrisa.