Britney Spears nunca ha sido, precisamente, un referente de estilo pero su último look nos ha dejado completamente sin palabras. La conocida como ‘princesa del pop’ aparecía sobre la alfombra roja de los premios GLAAD Media en Beverly Hills con un estilismo propio de finales de los 90 y los primeros 2000, justo cuando llegó al estrellato gracias a su hit Baby one more time. Parece que la estrella se aferró al aquello de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, y quiso revivir su época dorada con un ‘outfit’ demasiado brillante.

Se trataba de un escueto vestido y ceñido vestido que dejaba al descubierto gran parte de su anatomía y con el que no le debió resultar nada fácil sentarse. Excesivo en todos los aspectos, reunía demasiadas tendencias en una sola pieza. En color plata, muy escotado, de corte ‘cut out’ y rematado con flecos, es una creación de la diseñadora dominicana-libanesa Giannina Azar, una creadora que, aunque pueda sonar un tanto desconocida ha vestido a otras importantes estrellas de origen latino como Jennifer Lopez o Thalia.

Sin duda, una prenda que parecía hacer contener la respiración a la propia Britney y cuyo resultado sobre su cuerpo era muy distinto a cómo debería quedar realmente. Como prueba, la publicación de la imagen de una modelo luciendo el diseño en cuestión en la cuenta de Instagram de la firma.

Toomuchhhh bu @gianninaazar #topmodels @joeamhed Una publicación compartida de Disenadora Giannina Azar (@gianninaazar) el 21 Nov, 2017 a las 5:14 PST

No obstante, no es la primera vez que la cantante se decanta por este tipo de vestidos que nos recuerdan a los desfasados y extravagantes atuendos que suelen lucir las patinadoras sobre hielo. Todos siguen el mismo patrón: cortos, ceñidos y, sobre todo, muy brillantes. Una cuestionable formula con la que Britney Spears pretende rejuvenecer sin demasiado éxito.