Las ‘celebs’ más destacadas de la industria de la moda se han desplazado hasta Nueva York para vivir su cita textil más señalada, la New York Fashion Week. Entre cientos de ‘influencers’, modelos e ‘it girls’ no ha faltado una de las ‘fashionistas’ más seguidas (e imitadas) del momento, la socialité Olivia Palermo, quien ha recorrido las calles de la Gran Manzana con unos estilismos que, como era de esperar, no han pasado desapercibidos para sus millones de seguidores.

Además de ocupar las primeras filas de ‘front row’, Palermo se ha convertido en la estrella del ‘street style’ neoyorquino. Entre todos los looks escogidos para disfrutar de las citas más señaladas del calendario de la Semana de la Moda, ha sido el ‘outfit’ elegido para el desfile de Self Portrait el que ha llamado especialmente la atención. La ‘influencer’ ha asistido al show con un estilismo protagonizado por un chaleco rosa empolvado con plumas en la cadera y paneles frontales en visón blanco firmado por Cara Mila, que no ha dejado indiferente a nadie. En concreto, se trata del modelo Dixie de la firma de lujo, valorado en 3.950 euros.

La ‘celeb’ ha combinado la llamativa prenda exterior con un jersey de punto blanco con puños tricolor, pantalones vaqueros ajustados y zapatos abotinados en verde botella de Jimmy Choo. Elementos que no han restado protagonismo a la pieza principal de su estilismo.

Los detalles y volúmenes en la zona de la cadera son una de las tendencias que se están apoderando de las prendas esta temporada. Tanto es así que, precisamente, la presentadora Raquel Sánchez Silva optaba hace apenas un par de semanas por un diseño verde botella de largo midi con dos maxi pompones de flecos, perteneciente a la colección Lula Rock-a-Hula de Juan Vidal, para la presentación de Maestros de la Costura, el ‘talent’ que coge el testigo a Operación Triunfo y aterriza esta noche en la rejuvenecida TVE.