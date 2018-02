Gigi Hadid se ha convertido en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York y no solo por su participación en algunos de los desfiles más esperados, como el de Bottega Veneta, Brandom Maxwell, Prabal Gurung o Jeremy Scott. La modelo se ha cansado de los comentarios negativos y malintencionados sobre su aspecto físico y ha decidido contestar a los ‘body shamers’ que han criticado la ‘extrema’ delgadez de su cuerpo. A través de un hilo de mensajes publicados en su perfil de Twitter, la top californiana pide más empatía y menos odio en la red.

“Para aquellos que están interesados en descifrar por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, quizá no sepan que cuando empecé con 17 años todavía no me habían diagnosticado Tiroiditis de Hashimoto. Aquellos que dijeron que estaba ‘demasiado gorda’ para la industria, lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esta enfermedad”, escribió la mayor de las hermanas Hadid en su cuenta de Twitter este domingo, en alusión a todas las críticas que recibió tras su participación en el desfile de Victoria’s Secret celebrado en 2015.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

“En los últimos años me he medicado adecuadamente para aliviar los síntomas, que incluyen fatiga extrema, problemas metabólicos, incapacidad del cuerpo para mantener el calor, etc. También formé parte de un ensayo médico holístico que ayudó a que mis niveles de tiroides estuvieran equilibrados”, ha continuado la top, que padece una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides.

“Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectar al cuerpo, siempre he comido igual, mi cuerpo simplemente lo asimila de forma diferente ahora que mi salud está mejor. Puedo estar ‘demasiado delgada’ para vosotros. Honestamente, yo no quiero esta delgadez, pero me siento más saludable interiormente”, ha reflexionado la californiana. “Todavía estoy aprendiendo y creciendo con mi cuerpo cada día, como todo el mundo”.

Although stress & excessive travel can also affect the body, I have always eaten the same, my body just handles it differently now that my health is better. I may be “too skinny” for u, honestly this skinny isn’t what I want to be, but I feel healthier internally and (cont) — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

(cont) am still learning and growing with my body everyday, as everyone is. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

Gigi ha asegurado que no se pronunciará más acerca de su cuerpo y ha cargado contra todos aquellos que han señalado que la delgadez de la modelo podría deberse a otros factores. “No voy a dar más explicaciones sobre cómo es mi cuerpo, al igual que cualquiera con un tipo de cuerpo que no se ajusta con vuestras expectativas de “belleza”, no debería tener que hacerlo. No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejad de meterme en el mismo saco solo porque no entendáis que mi cuerpo ha madurado”.

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

Por último, la ‘celeb’ se ha dirigido a todos aquellos que utilizan las redes sociales como herramienta de ataque. “Por favor, como usuarios de redes sociales y seres humanos en general, aprended a tener más empatía por los demás y sabed que realmente nunca sabéis la historia completa. Usad vuestra energía para apoyar a los que admiráis y no para ser crueles contra los que no”. Así, con esta lección que ha recibido miles de comentarios positivos por parte de sus seguidores, Hadid pone fin a los rumores sobre su ‘extrema’ delgadez y se une a la larga listas de rostros conocidos que han denunciado el acoso gratuito en la red.