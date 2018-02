Su tercer embarazo no ha impedido a Pilar Rubio seguir luciendo los sensuales looks a los que nos tiene acostumbrados. En su octavo mes de gestación, la popular presentadora sigue sorprendido con los estilismos más atrevidos; no hay más que recordar su minivestido flúor, su sesión de fotos en lencería y tacones o su más reciente combo de medias de rejillas con perlas.

Sin duda, una embarazada fuera de lo convencional que parece haberse propuesto el reto de no usar una sola prenda premamá a lo largo de este periodo. Su estilo siempre se ha caracterizado por el atrevimiento y la sensualidad, incluso a la hora de ir al gimnasio. Hay que recordar que Pilar Rubio es una gran aficionada a la actividad física, una faceta muy importante en su vida que no abandona ni siquiera en su estado y en la que no pierde su personalidad a la hora de vestir.

Así, ha querido compartir con sus casi dos millones de seguidores en Instagram una nueva sesión de entrenamiento premamá junto a su ‘personal trainer’, Caroline Correia. Se trata de un vídeo en el que aparece realizando una rutina de ejercicios con un look de lo más sugerente, firmado por Hunkemöller. Unas mallas con estampado de flores en tonos rosas (37,99 euros) y un original top deportivo (32,99 euros), también en rosa pálido, que dejaba su abultada tripita al descubierto.

De este modo, la colaboradora de El Hormiguero se adelantaba a la primavera, vaticinando una de las posibles tendencias en clave ‘sporty’ de cara a la próxima temporada.

Un estilismo nada habitual en futuras mamás que volvía a poner de manifiesto que la novia de Sergio Ramos se siente muy orgullosa de sus nuevas curvas y se atreve con todo, tanto fuera como dentro del gym.