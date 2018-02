Dakota Johnson y su primer look de ‘Cincuenta sombras liberadas’

Todo está preparado para el aterrizaje de una de las películas más esperadas del año, Cincuenta sombras liberadas, la última entrega de la saga inspirada en la trilogía de novelas eróticas escrita por E.L. James. El largometraje, que se estrena el próximo 9 de febrero, narrará el desenlace de la historia de amor entre Anastasia Steele y el joven magnate de negocios Christian Grey.

Los protagonistas de esta adaptación cinematográfica del ‘best seller’ mundial, Dakota Johnson y Jamie Dornan, que se encuentran en plena promoción mundial de la película, han viajado hasta París, una de las ciudades que visitan en la nueva y esperada entrega.

Para la importante cita, Dakota ha deslumbrado con un ajustado vestido largo de tirantes y lentejuelas firmado por Prada, que no ha dejado indiferente a ninguno de los asistentes a la ‘premiere’. La actriz estadounidense ha acompañado el diseño blanco con sandalias de Gianvito Rossi y ha elevado su estilismo con joyas de Tiffany & Co. Johnson ha optado por un look ‘beauty’ protagonizado por un sencillo recogido y un desenfadado flequillo cortina. Para poner el broche de oro al conjunto, la ‘celeb’ ha destacado sus labios con labial rojo, uno de sus grandes aliados de belleza.

Sin embargo, y pese a que el protagonismo absoluto de la ‘premiere’ ha sido acaparado por Dakota, otras estrellas no han querido perderse la esperada cita. Rita Ora, que encarna a Mia Grey en la ficción, también ha apostado todo al blanco en la capital francesa. La actriz y cantante británica ha sorprendido con un sofisticado mono blanco cruzado con escote en pico y capa de Stéphane Rolland, que ha complementado con unos llamativos pendientes con bolas de diamantes y ‘gloss’.