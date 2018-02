“El vestido no era ni parecido”, con estas tajantes palabras Bibiana Fernández zanjaba la polémica surgida en torno al vestido de Yolancris que lució en la gala de los Goya. Un sofisticado diseño en color negro y escote asimétrico con volante muy parecido al de otras dos invitadas, la actriz Elena Ballesteros y la presentadora Elena Sánchez.

Y es que el pasado sábado, la artista se enfrentó a una de las peores pesadillas que le puede suceder a una mujer en un evento: coincidir con el mismo vestido con alguien más. Algo que ella no parece haberle importado demasiado a juzgar por sus recientes declaraciones. “Los tres eran negros y tenían volantes asimétricos; pero, de los otros dos, uno era en crepe y otro de seda, de dos piezas y llevaba una abertura central. El mío era de terciopelo y tenía mangas y cola”, sentenció Bibiana.

La actriz aprovechaba el ‘photocall’ de la presentación del fin de gira en Madrid de la obra de teatro en Madrid, El amor sigue en el aire, para callar a quienes apuntaban que los tres diseños eran casi idénticos. “No se trata de buscar las diferencias, pero se notaban mucho los matices entre ellos, puesto que no coincidían las texturas, los tejidos, ni los volúmenes. Son pequeños detalles, pero parece que la gente solo ve un vestido negro y un volante. Si te gusta la moda, fíjate bien en ella; vívela” recriminaba reivindicando la singularidad de cada prenda.

Pero ante todo, Bibiana Fernández puede presumir de un gran talante y naturalidad. Así, además de halagar a sus dos ‘rivales’ declarando que “también iban guapísimas”, afirmó que este tipo de casualidades son un síntoma de buen gusto, por lo que no se las toma como algo negativo. “Si coincido con otra mujer con el mismo vestido no hubiera tenido ningún prejuicio, sino todo lo contrario. Hubiera aprovechado la ocasión para hacerme una foto porque me parece que sería algo gracioso para publicar en los medios o en Instagram”, palabras que demuestran una enorme personalidad.