Melania Trump tumba a Pedroche con el color ‘imposible’

Que Melania Trump tiene una debilidad especial por los abrigos es algo que ya conocíamos desde hace tiempo, pero el que ha lucido recientemente en su visita a Cincinnati y a su llegada a la Casa Blanca ha conseguido dejarnos con la boca abierta. No solo por el diseño en sí -puesto que se trata de una prenda de corte clásico- sino por su color; un intenso amarillo más propio de la época primaveral y con el que no muchas se hubieran atrevido en pleno invierno. Lo hizo, cómo no, nuestra kamikaze patria, Cristina Pedroche, quien se enfundó un sonado ‘minidress’ a prueba de supersticiones con desigual resultado.

Firmado por Ralph Lauren (uno de los diseñadores que prestaron su apoyo a la Primera Dama cuando fue boicoteada por el mundo de la moda) y con un precio que podría oscilar los 5.200 euros, Trump combinó con un suéter de cuello cisne a juego, también de la marca americana. Sin duda, un original ‘twin set’ con el toque único que solo Melania sabe aportar a sus depurados looks.

No menos acertada fue la falda de piel marrón con apertura frontal de Herve Pierre con la que contrastó el conjunto, creando un particular ‘color block’ no apto para las más discretas. Se trata, en realidad, de una fórmula básica que la exmodelo eslovena es capaz de elevar a un nivel superior gracias a su porte y que, además, podría constituir su mejor look en lo que llevamos de año.

Melania se ha ganado el titulo de una de las grandes damas de la elegancia por méritos propios y no deja ningún detalle al azar. Lo demostró con sus impecables accesorios: guantes de piel a juego con la falda, bolso Birkin de Hermès (valorado en torno a los 5.000 euros) y salones de Manolo Blahnik, uno de sus diseñadores fetiche en materia de calzado.

Lo cierto es que la Primera Dama ha conseguido hacer de la escalerilla de descenso del helicóptero presidencial, el Marine One, su propia pasarela de moda sobre la que conquistar a propios y extraños.