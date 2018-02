Pese a que tanto los profesores como jurado aseguraron que cualquiera de los dieciséis aspirantes podría haber ganado el concurso, las apuestas se han cumplido y Amaia Romero se ha convertido en la triunfadora de OT 2017. La pamplonica volvió a conquistar al público con una nueva interpretación, Miedo de MClan, en la gala final en el ‘talen’ musical. Así, con un 46% de los votos del público, la artista se ha hecho con el premio del concurso, dotado 100.000 euros, que servirán para impulsar su carrera.

Acompañada por un solo piano y su voz, Amaia Romero irrumpió en el escenario para conquistar con su talento, pero también con su estilo. Al igual que ocurrió cuando interpretó Shake It Out de Florence + The Machine, donde deslumbró con un vestido de lentejuelas y estampado de rayas plateadas de la firma escocesa Quiz, la ‘triunfita’ ha vuelto a hacer lo propio en el cierre de Operación Triunfo. En esta ocasión, Amaia ha optado por un ‘jumpsuit’ rojo con cuello ‘halter’, escote en pico y espalda al aire, de Olga Macia, que acompañó con un favorecedor look ‘beauty’ protagonizado por ondas.

Un estilismo que ya forma parte de la historia de la televisión y que es la prueba más evidente de la transformación ‘fashion’ de la navarra desde su irrupción en la Academia, a finales del pasado mes de octubre.

