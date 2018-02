La firma española que aman celebs como Madonna o Angelina Jolie

En 2009, en un pequeño local situado en pleno Notting Hill, en Londres, nació Soler, la firma creada por la catalana Alexandra Soler con la ayuda de su hermana, Mónica. Esta diseñadora comenzó su andadura en la industria textil en la sala de estar de su casa, donde creaba una primera colección formada por prendas hechas a medida para sus amigos y algunos clientes.

Esta primera toma de contacto, que le permitió explorar diferentes tejidos y estilos, resultó ser todo un éxito y pronto necesitó un espacio más grande, en el que poder seguir recibiendo encargos y diseñar nuevas colecciones. Fue entonces cuando, aconsejada por su marido, decidió dar el gran paso y alquilar el local de la capital británica, donde reside desde 1998, que mantiene en la actualidad. Una pequeña boutique de estética ‘hippie chic’ que cuenta con prendas con siluetas relajadas, colores vivos, estampados para todos los gustos y diseños atemporales, que han conseguido colarse en el armario de algunas de las celebridades más destacados del ‘star system’ internacional.

Courteney Cox es una de las estrellas que se ha rendido ante las creaciones de Alexandra Soler. La actriz de Friends ha convertido Soler en una de las firmas fetiche de su armario y ha lucido todo tipo de diseños creados a medida por la catalana. Desde vestidos fluidos hasta blusas con motivos inspirados en la naturaleza.

Sin embargo, la actriz que diera vida a Monica Geller no es la única que cuenta con más de una prenda de la pequeña marca ‘made in Spain’. Salma Hayek también ha apostado por el festival de colores y estampados de Alexandra, quien manifestó su pasión por su ropa en una popular revista. “’¿Ves esto?’, dice Salma. “Es de Soler, una tienda en Notting Hill. Es de una chica que diseña su propia ropa y solo tiene esa tienda en el mundo. Es realmente práctico. Vas allí y es como en los viejos tiempos. Ella tiene una costurera y te diseña las prendas personalmente. Puedes decir: ‘Quiero esto, pero me gustaría que sea de esta u otra forma’ y ella lo arregla para ti. Es asombroso. Es una boutique, como en los viejos tiempos. Me encanta esa tienda. Es uno de mis hallazgos en Londres. Es mi lugar secreto“, señaló la intérprete mexicana, que ha lucido los diseños en más de una cita señalada, como en una de sus apariciones en el show de Jimmy Fallon o en uno de los actos promocionales de la película Frida Kahlo.

Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el Ago 9, 2015 at 12:43 PDT

Sienna Miller, Heidi Klum, Angelina Jolie y hasta la reina del pop, Madonna, se han dejado cautivar por esta marca ‘made in Spain’, que continúa aumentando su popularidad y expansión lejos de nuestras fronteras.