Miley Cyrus calienta las redes con un look en topless que ha burlado la censura

Miley Cyrus lo ha dicho claro en su última entrevista concedida a la revista Vanity Fair: “Me puse un vestido de satén y me alisé el pelo en mi boda porque me apetecía, pero eso no me convierte en una ‘dama hetero educada’”. La esposa de Liam Hemsworth sigue manteniendo intacto el carácter rebelde con el que, hace ya varios años, se propuso enterrar la figura de Hanna Montana en pro de su nueva y controvertida identidad. Así, aunque de una manera más moderada, la intérprete de We Can’t Stop, sigue protagonizando momentos convulsos que de inmediato, se transforman en objeto de crítica.

La última hazaña de Miley se ha producido gracias a una de sus recientes publicaciones en las redes sociales. La cuñada de Elsa Pataky compartía con sus seguidores varias de las instantáneas pertenecientes a una producción de moda, pero solo una de ellas se ha convertido en noticia. En la imagen, se puede ver a la artista posando en un plano medio y mirando al objetivo con un estilismo que se ha llevado el título de destacado del día por lo provocador del mismo.

Pantalón abotonado de talle alto y un top de rejilla elaborado con pequeños brillantes bajo el cual la cantante muestra sin pudor su pecho. Un ‘outfit’ firmado por la prestigiosa casa de modas Yves Saint Laurent y cuya autoría ha pasado a un segundo plano debido al logro del mismo y es que, uno de los grandes objetivos de muchas famosas en las redes sociales es sin duda, sortear la férrea censura que marcan los cánones de las mismas. Una habilidad que la cantante ya ha conseguido en otras ocasiones.

Recientemente, Cyrus publicaba una instantánea en la que aparecía fumando un extraño cigarrillo con la controvertida frase: “Weed makes you happy” (la hierba de hace feliz). Un mensaje que también dio mucho que hablar y que , a pesar de su controvertido significado, sigue decorando el muro de su cuenta personal.