La Primera Dama estadounidense no cree en la mala suerte y repite con uno de los tonos más vistosos y favorecedores de su armario

Melania Trump no entiende de supersticiones. La Primera Dama de Estados Unidos ha vuelto a dejar muy claro que el amarillo es uno de los colores fetiches en su armario. Ya lo demostró (como otras tantas veces) el pasado otoño con un precioso abrigo de estampado tartán e inspiración colegial de Bottega Veneta y unos meses atrás con otro soberbio modelo de Ralph Lauren que combinó con un jersey de cuello vuelto a juego, también de la firma americana. El mismo que ha reciclado para su último look de trabajo para visitar las instalaciones de Microsoft en Washington. Una prueba más de que la esposa de Donald Trump no cree en absoluto en la mala suerte.

Todo lo contrario. Melania es toda una experta en crear afortunados estilismos con los que favorecer aún más su estilizada figura. De este modo, en esta ocasión lo combinó con una falda lápiz y un elegante abrigo largo con cinturón, ambos confeccionados en cachemir azul y firmados por Bottega Veneta. Dos exclusivas prendas cuyo coste alcanza los 6.000 euros.

Pero la eslovena no deja ningún detalle al azar y el amarillo también fue el color protagonista de sus zapatos, unos altísimos ‘stilettos’ de 10 centímetros de tacón y estampado de cuadros creados por Manolo Blahnik, la marca de calzado ‘made in Spain’ favorita de las ‘celebs’. En concreto, se trataba del modelo BB -letras que se corresponden con las iniciales de Brigitte Bardot-, con un precio aproximado de 700 euros en su tienda online.

Sin duda, un sencillo y vitalista look con el que Melania Trump pone su mirada de pleno en la primavera. Si quieres ver todas las veces que ha apostado por el amarillo, no dudes en pinchar en nuestra galería.

