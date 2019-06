Melania Trump se ha convertido en la protagonista en su visita al Reino Unido, en especial por sus looks. La primera dama ha contado con una apretadísima agenda durante todo el día y todo ello con gran sofisticación. En especial, su broche de oro. Y es que en esta ocasión ha lucido un abrigo-vestido de estilo años 50 que recordaba especialmente a Meghan Markle y con el que ha aparecido impecable. Un guiño que llama mucho la atención después de que supuestamente Melania cargara contra Meghan meses atrás.

Firmado por The Row esta pieza marcaba su silueta lo ha acompañado por un tocado de ala ancha de Phillip Treacy muy similar al que también ha lucido la duquesa de Sussex en varios actos oficiales. Este último complemento de estilo muy british lo ha lucido en la grada con la reina Isabel, el príncipe Carlos y Theresa May, entre otros. Sin embargo, son muchos los looks que Melania ha llevado en su maletín y todos ellos acertados. Esta vez no hay ni un pero en cuestiones de estilo, hecho que se ha demostrado en 7 looks que ha lucido en solo 72 horas.