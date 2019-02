Marruecos se ha convertido en el nuevo destino royal por excelencia. Tras la visita del rey Felipe y la reina Letizia de hace unos días, este sábado el país africano ha recibido a los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que han llegado con una gran sonrisa para realizar una intensa visita oficial de tres días que termina este mismo lunes.

Con el recuerdo de doña Letizia y sus impecables looks todavía fresco, todas las miradas estaban puestas en la exactriz, que no ha defraudado. La gran sorpresa ha tenido lugar este domingo durante la recepción ofrecida por el embajador británico en el país, Thomas Reilly, y es que Meghan ha lucido un look de gala que ha recordado, y mucho, al que escogió la reina Letizia hace apenas 10 días.

Markle ha conseguido dar una lección de estilo gracias a un reinventado caftán de color champán firmado por Dior, con un cuello drapeado que continúa hasta unas anchas mangas decoradas con tiras de pedrería que se repiten también en los laterales.

Para dejar que el vestido fuera el centro de atención, la duquesa de Sussex eligió un peinado muy sencillo, un moño tirante con la raya en medio y, como complementos, unos pendientes de oro y diamantes de la firma de joyería Birks. Fiel a su estilo, Meghan apostó por un maquillaje muy natural que dejaba ver sus muchas pecas. Para terminar, una cartera a tono con el caftán y unos altísimos tacones de color dorado. ● | [LEER MÁS: El indiscreto detalle de Javier Bardem en los Premios Óscar]