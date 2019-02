El viaje oficial de los duques de Sussex en Marruecos está más cerca de terminar. Tras la recepción ofrecida por el embajador británico en Rabat y después de lucir un caftán de gala color champán, el matrimonio ha continuado con la agenda real que tenían prevista. De hecho, ha sido esta misma mañana cuando los Duques han visitado la Federación Real de Deportes Ecuestres en la capital, donde han conocido de cerca el programa que tiene que seguir los niños con necesidades especiales. Un día en el que Meghan Markle ha aprovechado para lucir uno de sus outfits más sport y más aún teniendo en cuenta que nos tiene acostumbrados a trajes de corte princesa que acaparan todas las miradas.

Aunque ha apostado por un look muy casual, Meghan no ha dejado la sofisticación y lo ha hecho gracias a sus botas de caña alta. La duquesa de Sussex lo ha combinado con un jersey marinero y una chaqueta tipo cargo que encajaba perfectamente con la actividad que tenían por delante. Sin embargo, el complemento estrella ha sido la joya que ha lucido: sus pendientes. Unas originales piezas de oro muy originales que están firmadas por la joyería Ecksand. Pero, ¿a qué royal recuerdan estos outfits que apuestan tanto por la comodidad y se adaptan tanto a las circunstancias? Esta no es otra que Kate Middleton, quien pese a lucir en muchísimas ocasiones looks muy elegantes, sabe perfectamente adaptarse a cada instante. Algo de lo que está aprendiendo Meghan Markle durante los últimos días y así lo muestran los últimos outfits que ha lucido.