Maya Hansen: “A Pilar Rubio le habría puesto un corsé el día de su boda”

La diseñadora de origen danés ha sido la encarga de inaugurar la 70 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Parece que fue ayer cuando comenzamos a ver sus atrevidas prendas sobre la pasarela madrileña, pero Maya Hansen está a punto de cumplir una década en el mundo de la moda. La diseñadora de origen danés, mundialmente conocida por sus corsés, ha sido una de las encargadas de inaugurar el denominado OFF de la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Aunque en esta ocasión IFEMA no ha siso su escenario. La creadora ha presentado sus nuevos diseños varios días antes del arranque oficial de la cita -que tendrá lugar el próximo viernes 5- en el espacio B Travel Brand Xperience. Una colección llamada Arty Globertrotter, que recupera su prenda fetiche y que tiene en los viajes su hilo conductor, recogiendo distintas técnicas de confección a lo largo del mundo. LOOK ha tenido el privilegio de poder conocer sus impresiones en momentos previos a su show.

P: ¿Cómo han sido estos 10 años?

R: Hemos tenido momentos altos y bajos, pero ha sido toda una experiencia. En realidad, yo siento que estoy empezando. Empezamos cada 6 meses con una colección nueva y el que crea que lo tiene todo hecho, se equivoca. También estoy tratando de disfrutar de la parte creativa y de la profesión.

P: Tu colección gira entorno a los viajes. ¿Suele ser el espíritu viajero muy importante para los diseñadores?

R: Viajar suele ser un momento de relax, aunque nosotros en realidad utilizamos los viajes para trabajar porque nuestro cerebro siempre está atento a todo. Siempre estamos captando información que después nos sirve para la siguiente colección.

P: En tus nuevas propuestas también el reciclaje y la sostenibilidad tienen mucha importancia.

R: Los diseñadores somos más conscientes que nunca de que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. La sociedad en general se está volviendo más consciente en todo entonces, tarde o temprano, los materiales reciclados tenían que llegar. Se trata de mejorar lo presente con cosas que ya estaban fabricadas. Por otra parte, el reciclaje también plantea nuevos retos creativos porque ya no trabajas con telas por metros, sino que de repente tienes que transformar una forma que ya existía en otra. Es algo muy bonito. Además, han trabajado con nosotros muchísimos colaboradores y artesanos dando lugar a algo único.

P: Has trabajado con gente muy importante no solo en nuestro país sino también a nivel internacional, como Kylie Jenner o Lady Gaga. ¿Crees que una persona clásica en España podría llevar tus prendas?

R: creo que podría llegar a planteárselo. Yo soy hija de extranjeros (mi padre es argentino mi madre es danesa) y nunca me ha preocupado ser profeta en mi tierra. Pero claro que es de recibo que personas relevantes pudieran ponerse mi ropa. ¿Por qué no un buen corsé más clásico y comedido? Yo sí lo veo. El tema es que se lo lleguen a probar y rompan esa barrera. Ha habido muchos diseñadores a lo largo de la historia, como Jean Paul Gaultier o Thierry Mugler que han jugado con está estética de una pieza super rígida. Y en España están Lorenzo Caprile, Petro Valverde o nosotros mismos. Es cuestión de que la gente se lo plantee y pierda el miedo.

P: ¿Qué celebrity con las que has trabajado ha sido la más fácil? ¿Y la más difícil?

R: Con Pilar Rubio es súper fácil trabajar. Es una persona muy amable y le queda todo bien. Además, te explica muy bien lo que quiere. También Edurne es majísima. A nivel internacional, con Lady Gaga era muy fácil porque está rodeada de estilistas y le cuadra todo.

P: Hablando de Pilar Rubio, ¿has visto las imágenes de su boda? ¿Te gustó?

R: Pilar está guapa siempre, partiendo de ahí… Ella ha elegido ese vestido y eso hay que respetarlo. Si ella estaba contenta ese día con su look, estupendo. ¿Qué yo le hubiera puesto un corsé para que fuera más ajustada? Probablemente. Pero si ella estaba feliz la tenemos que apoyar todos.

P: ¿Pudiste ver también a Belén Esteban?

R: A ella no la vi, no sé cómo iba ni de quien. A quien si pude ver fue a Carla Pereyra y a Ainhoa Arteta a la que, por cierto, he vestido en alguna ocasión.

P: ¿Cómo te ves dentro de 5 años?

R: Supongo que seguiremos rondando en el mundo de la moda. Lo que sí me gustaría sobre todo es afianzar la marca en el extranjero. España me preocupa relativamente porque los diseñadores que ya sabemos cuál es nuestro mercado lo tenemos claro. Exportamos más de la mitad de las prendas fuera, por lo que me gustaría consolidarnos más.

