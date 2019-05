Este es el look imposible que solo Máxima de Holanda puede defender

A pesar de ser una de las royals más elegantes del mundo, la reina holandesa también tiene patinazos estilísticos de los que sale airosa gracias a su arrolladora simpatía.

Máxima de Holanda en todo su esplendor. La argentina ha acaparado todos los flashes en la inauguración de la 72 Edición del Festival de Artes Escénicas de Holanda. Y no ha sido solo por su eterna sonrisa y su arrebatadora simpatía -que también-, sino por el su peculiar estilismo. Un look firmado por el diseñador Claes Iversen con el que solo ella podría haberse atrevido.

Se trata de un conjunto de top asimétrico de manga corta en tejido dorado brillante con un gran anillo dorado a la altura del omóplato inspirado en los anillos que utilizan las mujeres de la tribu Ndelebe de África en torno a sus cuellos. El top tiene además un adorno en el hombro y un cinturón que le aporta un ligero corte péplum. El modelo original es de manga larga y sin el péplum, pero Máxima lo ha adaptado a su estilo.

La Reina lo ha combinado con un pantalón de vestir en tono verde, unos zapatos en color plata y cartera dorada. Como joyas, ha recurrido a unos largos pendientes de brillantes, varias pulseras, reloj y varios anillos. A esto hay que añadir que Máxima también ha llevado las uñas rojas. Toda una explosión de color. Un look muy barroco en la línea del gusto de la argentina pero que nada tiene que ver con el conjunto original de Iversen que apostaba todo al dorado y que aportaba armonía al outfit.

A pesar de la casi imposible mezcla de tonos y de lo recargado del look, lo cierto es que en Máxima, el look no resulta chocante. La argentina defiende bien el outfit, algo que probablemente resultaría totalmente impensable en cualquier otra mujer. Y es que no hay ningún género de dudas de que Máxima es mucha Máxima. Bravo Majestad.