La socialité comparte cuál es su gran secreto para presumir de una de las zonas de su figura que más miradas acapara

A pesar de que la joven Kylie Jenner le ha arrebatado el título de gurú de belleza del clan familiar, Kim Kardashian no pierde de vista las últimas tendencias beauty. No es ninguna novedad que la protagonista de Keeping Up With the Kardashians, al igual que el resto de hermanas, cuidan hasta el más mínimo detalle de su imagen. Tampoco es sorpresa que compartan con sus millones de seguidores algunos de los secretos que esconde su rutina de belleza que les permiten presumir de cuerpo y rostro. La última en regalar un nuevo consejillo beauty a sus followers ha sido la más conocida de las Kardashian, Kim, quien ha sorprendido con la última mascarilla que se aplicado y no precisamente por sus componentes.

La socialité es excéntrica hasta a la hora de someterse a una sesión de belleza y puede que a algunos les parezca una locura su último experimento. Una de las zonas del cuerpo de la empresaria que más miradas acapara es la del escote, una parte a la que dedica mimo tal y como ha demostrado con uno de sus últimos Stories. La estrella aparece tumbada en la camilla disfrutando de diferentes tratamientos de belleza. Además de una mascarilla para el rostro, comparte una nueva revelación: una mascarilla negra para cuello y escote. Un paso que todas las mujeres que quieran presumir de escote bonito deberían incluir YA en su rutina beauty.

¿Beneficios? Una piel mucho más firme e hidratada que ayuda a mantener el pecho más firme y bonito, tal y como ha podido demostrar en sus últimas apariciones como en los Hollywood Beauty Awards, donde dejó sin palabras con un vestido negro del diseñador Thierry Mugler. Por otro lado, el cuello suele ser uno de los grandes olvidados en las sesiones de belleza. Sin embargo, es una de las zonas en las que más empiezan a aparecer manchas y las primeras arrugas. Así, en un nuevo arranque de personalidad, Kim, que además de la reina de la telerrealidad es la reina del escote, ha confesado cuál es su gran secreto.