Mary de Dinamarca y Brigitte Macron se baten en duelo estilístico: esta ha sido la ganadora

La agenda de Mary de Dinamarca durante su estancia en París ha provocado que se bata en duelo de estilo con la primera dama, Brigitte Macron. Aunque es cierto que ambas han apostado por looks sencillos, lo cierto es que tienen una visión muy distinta del vestido midi y así se ha podido ver en el acto al que han acudido en el Centro Pompidou junto a Brigitte Macron.

Mientras Mary de Dinamarca se ha decantado por un vestido blanco con cuadros y escote en pico que resultaba muy favorecedor a su figura, la esposa del presidente francés ha decidido ser fiel a su estilo y apostar por un vestido tipo vintage en color rosa bebé, dando así color a este momento tan mirado.

Y por supuesto cada una por su parte ha combinado estos looks de una manera muy distinta. De hecho, la esposa de Federico de Dinamarca ha sido la vencedora tanto por la pieza escogida como por los complementos con los que los ha conjuntado: fino cinturón que se ajustaba a su cuerpo, zapatos de salón azules y pendientes de perla muy clásicos. Un look que nada tiene que ver con los que Mary ha lucido durante estos dos días y es que en su primera visita se enfundó en un conjunto de falda y top demasiado recargado con el que no estuvo acertada. ¡Esta vez sí!