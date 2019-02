La actriz española desfilará por la alfombra roja del Dolby Theatre el próximo 24 de febrero gracias a su papel protagonista en 'Madre', cortometraje nominado por la Academia

“Voy a estar en la ceremonia, por supuesto. No me pierdo la experiencia, quiero exprimirla“, confesaba Marta Nieto a LOC tras conocer que el cortometraje Madre, que ella protagoniza y que está dirigido por su pareja, Rodrigo Sorogoyen, se confirmaba recientemente como nominado a Los Oscars 2019. El proyecto se estrenó en 2017, se grabó en su propia casa y es el punto de partida de un largometraje que, ahora, a buen seguro tendrá un importante empujón.

De esta manera, el próximo 24 de febrero, la alfombra roja del Dolby Theatre contará con la presencia de la actriz murciana, quien, nos atrevemos a decir, nos dejará con la boca abierta. No solo es que nos encante su estilo –naif y seductor al mismo tiempo- si no que su nombre siempre está en los ranking de las mejor vestidas en las noches de gala. De largo, de corto, es dada a colores suaves y no necesita de escotes para acaparar todas las miradas. Teresa Helbig es una de sus agujas de cabecera pero no la única, por lo que la firma es aún un misterio.

Aprovechando que queda menos de un mes para que haga la maleta rumbo a los Oscars, repasamos aquellos vestidos con los que nos ha enamorado hasta ahora y que no nos importaría, para nada, que reciclara para brillar en Hollywood. ¡Haz clic en la galería!