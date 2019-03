No era un día cualquiera para Marisa Paredes. La actriz recogía un galardón muy señalado durante la celebración de los Premios Unión de Actores y Actrices celebrada en Madrid. Como la propia interprete reconocía a los micrófonos de Gtres, el reconocimiento a ‘toda una vida’ ha supuesto un hito en su prolífica carrera y no podía evitar recordar a una de las personas por la cual ha hecho suyo este logro: “Se lo voy a dedicar a mi madre porque gracias a ella hoy estoy aquí. Ella, me cubrió las espaldas en un mundo y en una época en la que no estaba bien visto ser actriz”.

Para la ocasión, la intérprete de Tacones Lejanos no escogió cualquier vestido. La actriz volvió a tirar de su firma de cabecera para recrear un look vintage con el que, hace casi 20 años, pisó la alfombra roja de los Premios Goya. Marisa se presentaba frente a los focos con un vestido de gasa en color rojo, firmado por Sybilla. El detalle más relevante de la pieza, su capa frontal que confería al estilismo de la artista un aire etéreo y sofisticado al mismo tiempo.

Una silueta y un patronaje casi idéntico al del apasionante vestido que la protagonista de La Flor de mi secreto paseo por la alfombra roja de los Premios Goya en el año 2001. Una edición muy destacada para Paredes ya que, como presidenta de la Academia de Cine, pronunció uno de los discursos más reivindicativos y ovacionados de la historia de los prestigiosos galardones. En aquella ocasión el color elegido fue el rosa, pero una idéntica silueta que María ha vuelto a defender a la perfección dos décadas después.

En una entrevista concedida a la agencia EFE, Marisa esgrimía los motivos por los cuáles Sybilla Sorondo siempre ha sido su gran apuesta en las celebraciones más importantes: "Es la diseñadora que mejor me conoce". Una afirmación que, sin duda, queda de manifiesto en la potente imagen de Marisa Paredes en esta última aparición.