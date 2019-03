Marisa Martín Blázquez presenta su esperada colección de camisetas en la que plasma algunos de sus versos

Después de arrasar con su colección de camisetas feministas, Marisa Martín Blazquez presenta su nueva y esperada línea de camisetas con mensaje. El pasado 8 de marzo, Ana Rosa Quintana arrancaba su programa mostrando la potente frase que estampaba su camiseta: “Mujeres al poder“. La prenda, un adelanto del proyecto Tela de Versos que su amiga y compañera se encontraba preparando y que, por fin, ha visto la luz.

La periodista presentaba este jueves en Madrid este especial proyecto, arropada por multitud de amigos de la prensa y otros rostros conocidos, como Makoke o María Palacios. Marisa reconoce que siempre es buen momento para lucir poesía en una camiseta y agradece la gran acogida que están teniendo sus prendas. Aún así, y a sabiendas que es algo pretencioso, y “un tópico muy típico”, asegura que le encantaría ver a la Reina Letizia con una de sus prendas con mensaje. “¿Os imagináis a Letizia con una de ellas en un acto?”, decía.

“Todo lo que escribes al final tiene algo de tu vivencia“, reconocía anoche durante el evento, mientras añadía que no podía decantarse por una de las cinco leyendas que conforman esta primera colección. “Me costó muchísimo decantarme por las frases, porque tenía muchísimas, pero al final conseguí seleccionar solo cinco”, añadía. Si me vas a echar, que sea de menos; Declaración horizontal de amor: vete…; No te coloques aquí, no soy tu droga, ni tu heroína; Te voy a hacer la excepción de todas mis reglas y Soy una bala(da) perdida, son por las que finalmente se ha decantado.

Camisetas ecológicas de algodón orgánico en las que Marisa ha serigrafiado algunos versos escritos por ella. “Escribo poesía y estoy relacionada con el mundo editorial y se me ocurrió imprimir los versos que escribo en tela. Me asocié con una empresa de camisetas para crear mi firma Tela de Versos“, contaba a LOOK con motivo del lanzamiento de las camisetas feministas que revolucionaron Mediaset. “Los versos pueden ser para lucirlos, pero son también una manifestación de sentimientos, pensamientos, intenciones e ideologías y hay que mostrarlos. Una camiseta no solamente es una prenda de vestir“, comentaba.

Esta serie de camisetas básicas están disponibles en blanco, con las letras negras a contraste, y viceversa, con el fondo negro y las letras en blanco. Además, se han lanzado con dos tipografías, con la clásica de las máquinas de escribir y en estilo caligráfico. Como las del 8M, todas se encuentran disponibles en la página web de DayDream by Nuria a un precio de 29,95 euros.