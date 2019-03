El marido de Alaska acaba de consagrarse como el nuevo icono de belleza masculina

Mario Vaquerizo no atraviesa su mejor momento. Desde que comenzara el año, el marido de Alaska está teniendo que hacer frente a unos problemas de salud que le están manteniendo fuera de los escenarios y apartando de la vida social. En concreto, el líder de las Nancys Rubias tiene una enfermedad degenerativa de los huesos que le impide muchos movimientos cotidianos, como correr o peinarse con el secador, y que acabará en artrosis crónica, tal y como explicó en Sálvame Deluxe. No obstante, y a pesar de que este problema le está afectando gravemente tanto a nivel físico como mental, el mánager continúa demostrando que no hay reto que se le resista. Tanto es así que acaba de convertirse en el primer embajador masculino de Pelo Pantene, un título que hasta la fecha únicamente habían ostentado mujeres.

El sábado pasado el madrileño sembraba el misterio en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Amigas, tengo una sorpresita que contaros en los próximos días… ¿De qué se tratará? Mi dolor de espalda no puede con mi culo inquieto”. Sin embargo, el artista no ha podido permanecer más tiempo en silencio y ha revelado cuál es el (inesperadísimo) secreto. “Muy buenos días. Por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos: soy el primer embajador masculino de Pelo Pantene”, ha escrito Mario Vaquerizo en Instagram junto al vídeo promocional de la firma de belleza. En las imágenes, aparece muy bien acompañado por las otras embajadoras de la marca que, al igual que Mario, presumen de pelazo: Paula Echevarría, Berta Vázquez, Miriam Giovanelli, María Castro y Ángela Molina.

Como era de esperar, los mensajes para felicitar al simpático cantante por este nuevo proyecto han inundado la publicación. “¡¡¡Lo genial es que lo llevas fantástico en negro y lo llevas mejor en gris!!! Natural y auténtico… Es un 10 sobre 10”, “¡Felicidades guapo! Me encanta tu cabello” o “Me encanta que seas tú el pionero por la igualdad en este sector de la publicidad. Lo vales, eres un encanto de persona” son algunos de los comentarios que los seguidores han enviado al marido de Alaska, que se ha convertido en una de las melenas más rompedoras del momento y en todo un referente de belleza masculina.

Negro azabache, gris natural, melena suelta, recogido…