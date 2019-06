La popular presentadora ha sido, en ocasiones, la viva imagen del atrevimiento

María Teresa Campos sigue siendo una mujer que mueve grandes titulares y genera todo tipo de opiniones donde quiera que va. Más hoy que cumple 78 años. La que ostentara durante años el importante título de ser la ‘reina de las mañanas’ en la pequeña pantalla se ha ganado a pulso, durante décadas, que sus pasos sean seguidos por millones de personas en nuestro país y, del mismo modo que sus opiniones han servido de inspiración para muchas mujeres y hombres, su imagen ha sido, durante años, una de las más emblemáticas de la pequeña pantalla.

Podemos asegurar que María Teresa Campos se ha permitido numerosas licencias de estilo que, en muchas ocasiones, han pasado desapercibidas en pro de la imagen de ‘icono de las amas de casa’ que le ha perseguido durante años. Amante de los zapatos y las gafas de diseño, la comunicadora ha sido la primera en lucir determinados atrevimientos que, analizados hoy, la convierten en una auténtica revolucionaria. Desde el estilo masculino de su melena corta al peinado icónico de los 90, decapado y con mechas rubio platino, que copiaron miles de mujeres de la época, pasando por un espectacular vestido con escote ‘bardot’ extremo y una espectacular raja en su falda de terciopelo.

En la actualidad, para muchas de sus ‘ocasiones especiales’ María Teresa se ha decantado por el diseñador manchego, Alejandro de Miguel y, sin embargo, su armario (que abrió de par en par a su nieta Alejandra para el vblog The black sheep) atesora grandes firmas atemporales que, a día de hoy, siguen luciendo las nuevas generaciones de familia. María Teresa Campos se acerca a los ochenta demostrando que no hay riesgo que se le resista, desde sus primeros looks como locutora de radio, hasta sus salidas con Edmundo llenas de originales guiños a la tendencia. ¿No lo crees? Mira nuestra galería.