Los 5 looks más desastrosos de la boda de María Pombo

El mundo influencer ha logrado convertir en realidad bodas que parecían un auténtico sueño. Ejemplo de ello, el enlace de Chiara Ferragni o el de María Pombo, aunque con planes nupciales muy dispares. Y aunque todas están separadas por grandes diferencias, lo cierto es que siempre hay mejores y peores vestidas. Looks catastróficos que se convierten en noticia o outfits demasiado arriesgados. A pesar de que no siempre es fácil estar a la altura del ‘dress code’ en este tipo de eventos, hay quien en esta ocasión no ha acertado.

Por esta razón, Look ha querido hacer una selección de looks de invitada que han acudido al enlace de María Pombo y Pablo Castellano y que han rechinado con la elegancia de la novia, guapísima de Yolancris. ¿Quieres saber cuáles son? ¡No dudes en pinchar en nuestra galería!