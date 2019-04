María Jesús Ruiz ha mandado un importante mensaje con su último look

No era un día cualquiera, María Jesús Ruíz aparecía entre las dos pantallas del ‘vídeo wall’ del Debate de GH Dúo, convertida en la flamante ganadora de la primera edición del espacio de telerrealidad cuya vida no ha hecho más que empezar gracias, sobre todo, a los buenísimos datos de audiencia del mismo. Segura de sí misma, y luciendo una sonrisa de oreja a oreja, la exmiss saludaba a la audiencia, al resto de compañeros y a Jordi González moviendo enérgicamente la mano cual reina de corazones.

Como no podía ser de otra manera, la ex Julio Ruz (que desapareció del show), no escogió cualquier look para la ocasión. Haciendo gala de esos corazones a los que siempre apeló para llegar a ser la poseedora del deseado maletín, María Jesús paseó orgullosa con un conjunto muy chic formado por una camisa blanca anudada bajo el pecho y una llamativa falda irregular abullonada en color azul pitufo, con estampado de corazones en azul klein. Una espectacular pieza con bajo de tul que la modelo combinó magistralmente con unas sandalias en color plata.

Su original estilismo se convertía en el protagonista de su entrada en los estudios hasta tal punto que Jordi no podía evitar preguntar por la autoría del mismo. Un requerimiento al que la ganadora de GH Dúo dio respuesta con la intensidad a la que ha tenido acostumbrados a la audiencia del programa: “Llevo esta falda, una obra maravillosa joya creada por diseñador Sergio Vidal, que es el defensor que he tenido en plató, en honor a la marea de corazones que han hecho posible que hoy, gracias a vosotros a la audiencia esté hoy aquí como ganadora”. Dedicaba así su estilismo a los artífices en la sombra (sin destacar la mano de Gil Silgado) de su gran hito televisivo, aprovechando para agradecer a al audiencia el gran soporte que han supuesto en su día a día dentro y ahora fuera de la Casa de Guadalix.

Encantada con su aspecto, María Jesús no dudaba en dar varias vueltas sobre sí misma para que todos admiraran la destacada pieza. Un pase de modelos que la andaluza continuaba en su cuenta de redes sociales publicando el momento en el que hacía referencia a su diseñador de cabecera y gran amigo. Sergio también hacía lo propio mostrando orgulloso el momento en el que María Jesús le nombraba como ‘hacedor’ de su triunfadora imagen || [LEER MÁS: La fortuna que asegurará la jubilación de Paz Padilla]