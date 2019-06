Magdalena de Suecia, ¿sutil evolución o gran cambio?

La princesa sopla las velas de su 37 cumpleaños más guapa que nunca

La princesa Magdalena de Suecia celebra este lunes su 37 cumpleaños. La hija pequeña de los reyes Carlos y Silvia se encuentra en un momento muy bueno de su vida. En el ámbito profesional destaca su debut en el mundo literario, donde acaba de publicar su libro infantil Stella y el secreto, en el que defiende los derechos de los más pequeños. “Como madre, es difícil encontrar el momento adecuado para hablar con tus hijos sobre cosas difíciles. Espero que este libro pueda ayudar a los niños, padres y maestros a encontrar nuevas formas de discutir temas que de otra manera podrían ser difíciles de abordar. También es una introducción a áreas más difíciles como el abuso sexual y la integridad corporal“, decía en una entrevista para la revista sueca Bokiño.

En lo que respecta a su vida privada, los rumores de crisis con Chris O'neill continúan sonando con fuerza. Sin embargo, la Familia Real Sueca prefiere no pronunciarse al respecto. Sea como fuere, lo cierto es que la princesa Magdalena está radiante. Su imagen exuda felicidad y en su rostro no se atisba ningún signo que evidencie el paso del tiempo. Una realidad que bien podría tener tras sí un importante componente genético, aunque si comparamos sus imágenes más recientes con fotografías de hace años, todo parece indicar que la Princesa ha recurrido a la medicina estética. Algo de toxina botulínica para relajar el entrecejo, en frente, patas de gallo y surco nasogeniano para reducir signos de expresión, masetero para afinar el rostro, ácido hialurónico para dar un poco de volumen e hidratar el labio superior y algún cóctel multivitamínico para dar luminosidad y mejorar el aspecto de la piel podrían ser algunos de los retoques que, sin haber tenido que recurrir a la cirugía plástica, podría haberse realizado para mejorar su aspecto.