La pareja de Cristiano Ronaldo comparte con sus seguidores el exclusivo look con el que se mete en la cama

Georgina Rodríguez no es, precisamente, la persona más natural y discreta del planeta. No ponemos en duda que se haya convertido en un referente de estilo para miles de mujeres, pero sus looks no suelen ser aptos para todos los públicos, o más bien, bolsillos. Tiene una fuerte personalidad en lo que a moda se refiere, con un aire muy cercano a las Kardashian, y un gusto especial por las grandes firmas. Gucci, Balmain o Chanel no faltan en su armario… como tampoco Louis Vuitton, etiqueta que firma su último y llamativo outfit.

La pareja de Cristiano Ronaldo publicaba hace unas horas una imagen que se está viralizando por momentos. En ella, aparece sentada haciéndose un selfie minutos antes de disponerse a meterse en la cama, con el pelo recogido y en pijama. Una estampa que, pese a lo cotidiano de la misma, tiene poco de corriente.

La joven luce un pijama de la casa francesa, un dos piezas de camisa y pantalón, con sus clásicos tonos marrones y estampado con el anagrama y algunas ilustraciones de Grace Coddington.

Un lujo, valorado en 2.700 euros, que Georgina no duda en compartir con sus seguidores junto al mensaje: "Buenas noches". Está confeccionado en sarga de seda fluida y pertenece a la última colección de Louis Vuitton.